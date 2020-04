Ultima tappa del nostro viaggio alla scoperta del Genoa che verrà.Dopo aver analizzato la posizione di portieri, difensori, esterni e centrocampista,Come ogni settore, anche quello d'attacco presentaDei sei giocatori offensivi presenti in organico. Il primo è stato riscattato a febbraio versando all'Inter i 18 milioni pattuiti la scorsa estate; il secondo ha subito la stessa sorte sei mesi prima, garantendo alla Juventus circa 13 milioni complessivi. Investimenti importanti per due giovani e promettenti attaccanti che tuttavia finora hanno deluso le aspettative. EppurePinamonti piace a Roma e Napoli, ma la parola finale spetta all'Inter che vanta su di lui un diritto di riacquisto, mentre Favilli fa gola a Bologna e Torino.la cui carriera è stata probabilmente allungata dal rinvio degli Europei. Il sogno del fantasista macedone è da sempre quello di portare la propria nazionale ad un grande evento internazionale e per riuscirci non può che continuare a restare in campo per altri dodici mesi, proseguendo a vestire quella maglia che per sua stessa ammissione considera ormai quasi una seconda pelle.In netta risalita sono poi le quotazioni di. Oggetto misterioso fino a dicembre, il paraguaiano si è risvegliato con l'arrivo di Davide Nicola. La fiducia del tecnico è stata ricambiata da prestazioni lievitate sia dal punto di vista realizzativo che tecnico. Motivi che potrebbero spingere la dirigenza del Grifone a far valere a fine stagione quellin essere nell'accordo di prestito stipulato 14 mesi fa con il Betis.Un orizzonte, quello del riscatto, che invece sembra molto lontano per gli altri due attaccanti temporaneamente domiciliati a Pegli:. I due cavalli di ritorno dell'ultimo mercato di gennaio hanno finora avuto pochissime occasioni per mettersi in luce, anche a causa di una condizione fisica non proprio ottimale. Sullo spagnolo Preziosi e soci contavano molto per perorare la missione risalita del Genoa, ma finora il suo contributo è stato pressoché nullo. A suo sfavore ha però giocato la pausa forzata imposta dall'emergenza coronavirus, arrivata proprio nel momento in cui l'ex Torino stava ritrovando la giusta condizione. Le possibilità di convincere il Grifone a riscattarlo appaiono dunque legate ad un'eventuale ripresa del campionato e alla prestazioni che nel caso saprà garantire. Una speranza che invece pare non avere Destro, considerato attualmente l'ultimo degli attaccanti nella gerarchia di Nicola. Per lui, giunto in prestito secco dal Bologna, non sembrano esserci possibilità di continuare la sua seconda parentesi in Liguria.