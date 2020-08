Non solo Maran. L'asse di mercato tra Genoa e Cagliari potrebbe nelle prossime ore riscaldarsi anche per via di un obiettivo dei sardi che attualmente veste proprio la maglia del club più antico d'Italia.



Secondo quanto riporta questa mattina il Secolo XIX, i rossoblù isolani avrebbero bussato alla porta degli omocromatici liguri chiedendo informazioni su Lukas Lerager. Per il momento la risposta del Grifone è stata negativa ma non è da escludere che il Cagliari possa tornare alla carica per il 27enne centrocampista danese.