Ancora una volta il calendario potrebbe essere il miglior alleato di Ivan Juric.



Dopo aver potuto contare sull'alibi di aver incrociato avversarie difficili nelle sette gare da lui dirette alla guida del Genoa, ora il tecnico di Spalato potrebbe garantirsi la riconferma nonostante l'ennesima sconfitta, quella maturata ieri pomeriggio in casa del Torino, per via degli impegni ravvicinati che attendono i rossoblù.



Giovedì sera a Marassi arriverà l'Entella, nel derby valido per il quarto turno di Coppa Italia, mentre domenica al Ferraris sarà di scena la Spal, in quello che classifica alla mano può considerarsi un vero e proprio scontro salvezza.



L'imminenza di due impegni probabilmente decisivi per il futuro del grifone consiglierebbero la dirigenza di attendere ancora qualche giorno prima di procedere ad un eventuale sostituzione tecnica.