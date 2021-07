L'ambizioso Catania guarda in casa Genoa alla ricerca di rinforzi per il prossimo campionato di Serie C.



I rossoazzurri, stando a quanto riferisce il portale Tuttocalciocatania.com, avrebbero messo gli occhi su due giovani attaccanti del Grifone. Si tratta di Elia Petrelli, prelevato in gennaio dalla Juventus e poi girato in prestito alla Reggina, e di Felipe Estrella, 20enne brasiliano autore di un'ottima stagione con la Primavera rossoblù.