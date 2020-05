Tra i tanti giocatori di proprietà del Genoa in giro per l'Italia c'è anche Claudiu Micovschi.



Il giovane attaccante romeno classe 1999 ha disputato l'ultima stagione, la sua prima nel calcio dei grandi, tra le fila dell'Avellino in Serie C, collezionando quattro reti e sei assist nelle trenta occasioni in cui è speso in campo. Un bottino importante per il ragazzo che ha attirato su di sè le attenzione di molti club di categoria superiore.



Se difficilmente Micovschi potrà far rientro in pianta stabile al Grifone è molto probabile che il club ligure decida di continuare ad investire sul suo futuro mandandolo ancora a farsi le ossa in qualche altra piazza. Secondo quanto riporta TuttoC.com, sul ragazzo avrebbe mostrato un certo interesse il Cittadella, disposto a garantirgli per la prossima stagione una chance in Serie B.