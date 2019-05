Genoa in campo in vista dell’Atalanta. Questo il report ufficiale, con gli aggiornamenti sugli infortunati: “Secondo allenamento con vista Atalanta per la squadra, tornata già lunedì al lavoro per l’anticipo di Reggio Emilia. Il tecnico Prandelli ha radunato il gruppo nello spogliatoio per dare le direttive in una settimana cruciale per il prosieguo. Poi i giocatori si sono diretti in palestra per svolgere attività di prevenzione e potenziamento muscolare. Senza i lungodegenti Hiljemark e Sturaro, senza Lazovic alle prese con un edema a un polpaccio, sul campo hanno svolto allenamento a parte Favilli e Mazzitelli impegnati nell’iter riabilitativo. Poco più in là i portieri presi in consegna dal preparatore Scarpi e dall’assistente Raggio Garibaldi. Mercoledì è prevista una sessione a porte chiuse. Una cinquantina i biglietti acquistati dai supporter per la trasferta”.