L'operazione sfoltimento di una rosa extralarge potrebbe portare lontano dal Genoa anche un centrocampista che finora, complice un lungo infortunio, ha ancora trovato pochissimo spazio in stagione.



Il Crotone, secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, avrebbe bussato alla porta dei liguri per chiedere informazioni riguardo a Francesco Cassata. Il mediano spezzino, come detto, è reduce da un infortunio muscolare che di fatto lo sta tenendo lontano dai campi fin dallo scorso luglio. Dopo un primo rientro in Coppa Italia con il Catanzaro, a fine ottobre, Cassata è rimasto vittima di una ricaduta che gli ha impedito di rimettersi a disposizione di Maran prima e di Ballardini poi. Ora, tuttavia, il suo calvario sembra essere giunto quasi al termine e nelle prossime settimane dovrebbe tornare abile e arruolabile. Resta da capire con la quale maglia lo farà.