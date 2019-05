In attesa di festeggiare la propria salvezza, il Genoa si rallegra per quella ottenuta dal Crotone.



Con la vittoria ottenuta sabato scorso contro l'Ascoli i calabresi sono riusciti a mantenere il proprio posto in Serie B, nonostante un campionato turbolento, trascorso sempre nei bassifondi della classifica. Una notizia che come detto fa felice anche la dirigenza del Grifone. Secondo gli accordi stipulati a gennaio il prestito di Nicolas Spolli agli ionici diverrà cessione definitiva proprio grazie al raggiungimento della salvezza da parte del Crotone.



La cessione dell'esperto difensore argentino porterà nelle casse del Genoa 2,5 milioni di euro.