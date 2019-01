Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, ha parlato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss delle strategie di mercato che i rossoblù seguiranno a gennaio: “Kouamé, Piatek e Romero non si muovono fino a giugno. Piatek? Fare valutazioni in cifre è inopportuno, però l’idea del Genoa è che sarà ceduto per una cifra importante paragonata ai prezzi che ci sono in giro. Le cifre dipenderanno anche dagli interlocutori, noi sappiamo qual è la nostra idea".



Tra i genoani più corteggiati c'è Christian Kouamè, una felle migliori sorprese dell'avvio di stagione del Grifone: "Kouamé sta facendo bene qui a Genova, è al primo anno in Serie A, ma l’impressione è che ci giochi da anni. Ha tante qualità e lo sta dimostrando, in questo momento è seguito da tanti club, non solo dal Napoli. Lui in azzurro? Sarà determinante l’intervento dei due presidenti, Preziosi e De Laurentiis, se le cose dovessero andare avanti".



Donatelli ha infine parlato dei possibili acquisti rossoblù: "Noi sicuramente cerchiamo un terzino sinistro, anche se Lazovic sta giocando bene in quella posizione, pur non essendo nel suo ruolo. E poi stiamo cercando un centrocampista"