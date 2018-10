Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, parla a Radio Marte di Krzysztof Piatek: "Nove volte su dieci vai a Torino e la perdi, perché la Juventus è una squadra fortissima, può capitare però che vai e li trovi meno lucidi perché hanno la testa distratta per la Champions. Noi eravamo molto carichi e siamo stati bravi a credere che quella palla non uscisse fuori, è stato molto bravo Kouamè a fare quell’assist e Bessa a inserirsi. Abbiamo diversi giovani interessanti che però devono ancora confermare quello che di buono stanno facendo, Preziosi non credo che li venderà a gennaio. Anche Piatek difficilmente ci lascerà a gennaio, poi logico che è una scelta che spetterà alla società, per quello che sta facendo il polacco ha attirato l’interesse dei club più importanti d’Europa. Abbiamo diversi contatti, non so cosa si siano detti Preziosi e De Laurentiis, ma noi ci auguriamo che resti".