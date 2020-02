La consueta conferenza stampa della vigilia di campionato di Davide Nicola è stata l'occasione in casa Genoa anche per fare il punto sul mercato appena concluso.



Ai microfoni dei giornalisti presenti nella sala stampa del centro sportivo di Pegli si è presentato il ds rossoblu Francesco Marroccu. Inevitabile una spiegazione sulla discussa vicenda che ha coinvolto nelle scorse ore il capitano Mimmo Criscito: "La società non ha messo Mimmo sul mercato - ha assicurato il dirigente - è stata la Fiorentina a fare un'offerta molto importante per lui, spingendo forte per averlo con sè. Come tanti altri nostri giocatori Criscito è stato semplicemente oggetto di attenzioni da parte di altri club. Niente di particolare"