Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, parla del mercato del Grifone a Sky Sport: " Identità, appartenenza, leadership e carisma. I giocatori devono avere caratteristiche peculiari per indossare questa maglia. Questi sono i requisiti che cerchiamo nei giocatori che sono arrivati e che arriveranno. Non vogliamo distrarre ambiente e staff tecnico col mercato che incalza. Attaccante? Abbiamo un presidente molto vicino, se ci sarà bisogno non lesinerà nuove energie. In questo momento Saponara ha avuto tre richieste che stiamo valutando, altri giocatori chiesti sono Jandrei ed El Yamiq".