Diego Perotti si avvicina al Genoa.

Il trequartista argentino, portato in Italia nel 2014 proprio dal Grifone, è stato di fatto lasciato libero dal Fenerbahce, club turco a cui il Monito è legato da un contratto in scadenza il prossimo giugno.



La squadra di Istanbul ha cominciato proprio nella giornata odierna l'avvicinamento ala prossima stagione ma tra i giocatori che hanno preso parte al primo giorno di allenamenti non figura il 33enne ex Roma.



In realtà l'argentino già da ieri si è spostato in Italia, facendo ritorno nella sua vecchia abitazione romana. Un segnale che indica piuttosto chiaramente come Perotti non rientri più nei piani della società di Istanbul e che a breve per lui potrebbe esserci una nuova avventura con il club con cui ha giocato complessivamente 45 gare ormai oltre un lustro fa.