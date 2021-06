Cinque anni dopo essersi separate le strade del Genoa e di Diego Perotti potrebbero presto ricongiungersi.



Questa almeno è l'impressione che si ha se si ascoltano le parole rilasciate dal trequartista argentino a Sky Sport: “Il Genoa è parte della mia vita, della mia famiglia. A Genova ci è nato mio figlio. Il Genoa è la mia squadra del cuore, vediamo che succede, ho un altro anno di contratto al Fenerbahçe ma non ci sono certezze… l’apertura mia ci sarebbe per un ritorno in rossoblù, sì”.



Dopo aver vestito per una stagione e mezzo la maglia del Grifone, tra l'estate 2014 e l'inverno 2016, El Monito ha trascorso l'ultima annata in Turchia ma a causa di un infortunio è sceso in campo appena quattro volte. Ora però sembra aver recuperato e a proposito dell'infortunio ha aggiunto: "Me lo sto lasciando alle spalle, ho pensato anche di smettere ma poi ho lavorato duro. Sono pronto”.