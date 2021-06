che potrebbero aumentarne la somma. E' su queste basi che il Genoa lavora per accogliere la proposta di riaccogliere con séDopo l'uscita pubblica del fantasista argentino , che un paio di giorni fa ha annunciato come non lascerebbe cadere nel vuoto un'eventuale chiamata del Grifone, i dirigenti rossoblù sono al lavoro nel tentativo di capire come si possa concretizzare il ritorno a Pegli del Monito.con Perotti che ha ancora un anno di contratto con il Fenerbahce a 2,5 milioni di euro netti a stagione,Perotti è infatti reduce da un'annata terribile, cominciata con una stiramento alla coscia a settembre, proseguita con un infortunio al ginocchio in autunno e culminata con la rottura del tendine d'Achille a gennaio. Un vero e proprio calvario che ne ha pesantemente condizionato l'avventura in Turchia, dove il campo l'ha visto appena quattro volte negli ultimi dieci mesi. Del resto la fragilità di muscoli e articolazioni è sembra stata il punto dolente di un calciatore dalla classe e dal carisma indiscutibili.Per questo motivo il Genoa, pur lieto di riaccogliere tra le proprie fila Perotti cinque anni dopo il suo addio, vorrebbe proporre al quasi 33enne un contratto biennale a stipendio più che dimezzato.Una formula che permetterebbe al club di tutelarsi qualora il ragazzo dovesse continuare a manifestare quei numerosi guai fisici che l'hanno tormentato nelle ultime stagioni.