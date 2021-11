La presenza del nuovo Genoa a Stelle&Strisce di molti personaggi legati in qualche modo a Silvio Berlusconi ha fatto sorgere in alcuni il dubbio che l'imprenditore milanese sia in realtà il manovratore occulto di tutta la vicenda.



A smentire esplicitamente tale ipotesi arrivano le parole di Paolo Zangrillo, deputato di Forza Italia e fratello del neo-presidente rossoblù Alberto: "Se c'è lo zampino di Berlusconi nell'acquisto del Genoa? - ha risposto al Secolo XIX - Assolutamente no. Il Grifone è tradizione di famiglia. Sin da piccoli, io e Alberto, con papà Augusto andavamo al Ferraris a tifare Genoa. Ma Alberto potrà prendere spunto da Berlusconi come presidente".