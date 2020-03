ce l'ha fatta. Tornato alla casa madre genoana un anno e mezzo dopo il suo addio, il portiere di Latina ci ha messo davvero poco a smentire i molti che ne mettevano in dubbio l'integrità fisica dopo tanti mesi passati lontano dal campo anche a causa dell'ennesimo grave infortunio di una carriera sfortunata.Soffiato il posto a Ionut Radu, costretto ad emigrare altrove in cerca di spazio, Perin ha dimostrato con i fatti di meritarsi la fiducia concessagli da Preziosi prima e da Nicola poi, riguadagnandosi anche la stima di quella parte della tifoseria rossoblù che non aveva digerito il suo passaggio alla Juventus.Ora che il 27enne ha dimostrato di essere tornato quello di un tempo, contribuendo con le sue parate alla risalita in classifica del Grifone,. Il ragazzo attualmente è ancora di proprietà juventina edAnche se la sua permanenza alla Continassa potrebbe rivelarsi molto breve. Soprattutto nel caso in cui Gigi Buffon decidesse di allungare con un altro capitolo il già ricco romanza della propria carriera. Se ciò accadesse per Perin le possibilità di essere protagonista in bianconero, considerando l'intoccabilità di Szczezny, sarebbero pressoché nulle. In quel caso per lui si aprirebbero altre vie, da valutare con attenzione nel corso dell'estate.