In campo di lui si sono perse le tracce ormai da tempo. Ma fuori Petar Brlek ha trovato il modo per farsi apprezzare e ben volere non soltanto dai suoi tifosi.



Nei giorni scorsi il centrocampista croato del Genoa si è infatti reso protagonista di un bel gesto nei confronti di due sfortunati cani ospiti di una struttura di ricovero cittadina, il canile municipale Monte Contessa. Da qualche settimana i dirigenti della struttura avevano lanciato una raccolta fondi a favore di Potter e Abraham, due cani bisognosi di una delicata e costosissima operazione chirurgica alle zampe. Le offerte erano arrivate numerose ma la cifra raggiunta risultava comunque ancora insufficiente per permettere anche la semplice sopravvivenza ai due sfortunati cuccioli. Fino a che all'Iban del canile non è arrivato un cospicuo bonifico firmato da Petar Brlek.



La somma messa a disposizione dal giocatore rossoblù senza alcun risalto mediatico ha permesso ai due cuccioli di tornare a correre ma, come fanno sapere dal canile attraverso Telenord, non tutte le spese dell'intervento sono state saldate. Ecco perchè la loro speranza oggi è che l'esempio di Brlek possa essere seguito da molte altre persone. E magari, aggiungiamo noi, anche da qualche compagno o collega.