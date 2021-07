C'era anche Manolo Portanova tra i giocatori del Genoa che ieri si sono radunati a Pegli per dare il via alla stagione agonistica 2021-22.



La decisione di permettere al giocatore di essere presente all'evento, malgrado lo stesso si trovi in regime di arresti domiciliari da oltre un mese, è stata presa da Jacopo Rocchi, giudice per le indagini preliminari del caso di presunto stupro di gruppo che ha tra gli indagati anche l'attaccante rossoblù.



Portanova, dopo essersi sottoposto ai tamponi anticovid come il resto dei compagni e alle visite mediche preliminari, oggi si sottoporrà alla vaccinazione ma non è ancora chiaro se potrà prender parte al ritiro precampionato della squadra che si svolgerà a partire da lunedì a Neustift. Sull'eventuale partenza per l'Austria del calciatore sarà nuovamente il GIP a doversi esprimere nei prossimi giorni.







Malgrado sia stato