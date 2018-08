Il giallo è finito:La conferma è arrivata ieri dal profilo twitter del Malaga, il club che detiene il cartellino del centrocampista argentino e che ha accettato di girarlo inper un anno,, al Grifone.Nei giorni scorsi la società andalusa aveva accusato quella ligure di aver aggregato Rolon alla propria rosa pur senza aver ancora definito il suo trasferimento in via ufficiale. Motivo che aveva spinto il Genoa ad escludere il mediano 23enne dalla lista dei giocatori convocati per la terza parte del ritiro, quella attualmente in corso a Bardonecchia. Già ieri pomeriggio, tuttavia, l'ex Argentinos Juniors era sceso in campo fin dal primo minuto a fianco dei suoi nuovi compagni nel corso dell'amichevole vinta per 3-0 con l'Albissola.