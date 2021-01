Più passano i giorni e più aumentano le possibilità che Gianluca Scamacca possa terminare la stagione con la maglia del Genoa.



Malgrado le tante squadre interessate al centravanti di proprietà del Sassuolo, infatti il Grifone pare intenzionato a trattenere il ragazzo con sé fino a giugno, come previsto dall'accordo di prestito stipulato in estate tra liguri ed emiliani.



Nel frattempo, come scrive il Corriere dello Sport, chi sembra aver rinunciato definitivamente al 21enne romano è il Milan che con il sempre più probabile arrivo di Mario Mandzukic pare aver sistemato in maniera più economica le proprie esigenze in attacco. D'altronde il Sassuolo per cedere Scamacca chiede una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Somma che al momento sembra spaventare anche la Juventus, altra grande estimatrice del giocatore.