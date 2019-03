È stato a lungo inseguito dal Napoli nel mercato di gennaio ma alla fine Christian Kouamè è rimasto al Genoa.



L'impressione tuttavia è che la permanenza del giovane attaccante ivoriano sotto alla Lanterna possa terminare già la prossima estate. Il probabile rilancio della società partenopea non è però più così scontato come appariva fino a qualche settimana fa.



Le prestazioni in calo avute dall'ex Cittadella nella seconda parte di stagione sarebbero infatti facendo tentennare i dirigenti azzurri, non più convinti a pieno del reale potenziale del ragazzo. Dubbi che andrebbero ad aggiungersi alle richieste non certo modeste avanzate dal Grifone che per bocca del suo direttore generale, Giorgio Perinetti, recentemente ha fatto sapere come su Kouame sia attivo l'interesse anche di alcuni club inglesi. Una sorta di avviso ai naviganti che lascia intendere come sul suo prezzo di vendita il Genoa abbia poca intenzione di scendere sotto i 20 milioni.