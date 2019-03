La sconfitta rimediata ieri dalla Juve in casa del Genoa non comprometterà di certo la corsa dei bianconeri verso l'ottavo scudetto consecutivo.



Battere la Vecchia Signora è tuttavia una gioia particolare che non capita tutti i giorni. Una gioia che i tifosi rossoblù a fine gara hanno voluto celebrare intonando il canto tipico dei tifosi napoletani: "Un giorno all'improvviso".



Un coro per rimarcare l'eterno gemellaggio esistente tra liguri e partenopei che di sicuro avrà fatto piacere ai sostenitori campani almeno quanto la sconfitta dell'acerrima rivale.