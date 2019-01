Era tutto fatto, con tanto di visite mediche già svolte. Poi, il dietrofront, la voglia di ritornare in Olanda senza iniziare l'avventura con il Grifone. Kingsley Ehizibue, terzino destro del Pec Zwolle, non si è presentato alla firma con il Genoa. Il motivo? Religioso...



Come scrivono in Olanda, infatti, il classe '95 ha detto no perché è stato Dio a suggerirgli di non trasferirsi in Italia. Queste le parole dell'ex difensore di Lazio e Milan Jaap Stam: "Ha fatto una scelta coraggiosa: se fai un passo all’estero, le tue sensazioni devono essere buone. Anche per il proseguimento della tua carriera. Kinglsey non ha scelto i soldi".