Chiusa la parentesi Serie B e mantenuta la promessa di restarci un solo anno, il Genoa comincia a pianificare il ritorno in A.



La riconquista della massima categoria porta con sé l'obbligo di rinforzare e adeguare una rosa che se in cadetteria ha fatto molto bene difficilmente potrà comportarsi alla stessa maniera anche tra le grandi del nostro calcio. Se dunque saranno necessari diversi innesti, ciò non significa che tutti gli attuali componenti dell'organico rossoblù verranno congedati.



In particolare ci sono tre senatori dello spogliatoio che paiono certi di proseguire la propria esperienza al Grifone. Si tratta di Stefano Sturaro, Kevin Strootman e Milan Badelj, tutti già d'accordo con il club per continuare a vestire la maglia più antica d'Italia almeno per un'altra stagione.



Il nuovo Genoa, dunque, avrà basi solide. Quelle garantite dai sui senatori.