Ad un mese di distanza dalla condanna a sei anni di carcere inflitta in primo grado dal tribunale di Siena aper violenza sessuale di gruppo, a prendere la parola è il padre del centrocampista del Genoa, l'ex difensore anche dei rossoblù: "Continuo a leggere e rileggere le carte del processo che riguarda i miei due figli - ha raccontato Portanova senior al Secolo XIX - e posso dire chePer la prima volta nella mia vita mi sono sentito amareggiato, un padre ha l'obbligo di crescere ed educare ma anche di proteggere i propri figli.Critico verso i giudici, Portanova si dice invece soddisfatto di come il Genoa stia affrontando la situazione, evitando di ostracizzare il figlio 22enne malgrado dopo la sentenza lo stesso non sia più sceso in campo: "Il Genoa è una società sportiva e come tale ha tutto il diritto di tutelarsi come ritiene più opportuno;a cui mi lega e ci lega un affetto e rapporto che resteranno imprescindibili".Portanova padre rivela infine la possibilità che Manolo possa lasciare il club rossoblù molto presto: ": molte società sono in contatto con il procuratore nella speranza di trovare una soluzione. Ribadisco che mio figlio. Tornerà presto in campo ne sono sicuro...al resto non pensiamo".