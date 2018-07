Il Palermo guarda alla Genova rossoblù per rinforzare il proprio attacco.



In attesa di capire se verrà ripescata o meno in Serie A a scapito del Parma, la società rosanero non resta affatto ferma sul mercato e anzi si muove con una certa insistenza alla ricerca di nuovi innesti. Il nome nuovo per l'attacco dei siciliani è quello di Raul Asencio, giovane punta spagnola di proprietà del Genoa ma reduce da un positivo anno di prestito all'Avellino.



Il ragazzo attualmente è impegnato nel ritiro estivo del Grifone, fortemente voluto da Davide Ballardini che vuole valutarne attentamente le potenzialità e capire se possa tornare utile alla causa rossoblù già nei prossimi mesi. I recenti arrivi sotto la Lanterna di Christian Kouame e Claudio Spinelli stanno però affollando eccessivamente il reparto avanzato del Genoa che adesso ha necessità di sfoltire la propria rosa. Mandare Asencio in prestito per un altro anno, magari in una piazza esigente e impegnativa come quella di Palermo, potrebbe rivelarsi una soluzione sicuramente da prendere in considerazione.