Difficile rivederlo ancora al Genoa, dove è stato in prestito nel corso dell'ultima stagione, poco probabile che possa diventare protagonista all'Inter, che ne detiene il cartellino.



Il futuro di Zinho Vanheusden è un rebus che il padre dello stesso giocatore non contribuisce a risolvere: "Dove giocherà Zinho l'anno prossimo? Non lo sappiamo ancora - ha ammesso il genitore del difensore belga in un'intervista a Le Soir - Sarà l’Inter a decidere, dovremo rispettare la scelta del club".



Johan Vanheusden ha poi aggiunto quali sono le intenzioni del figlio: "Per ora, la volontà di Zinho è solo quella di giocare ed stare bene, che sia all’Inter o in un altro club con un nuovo prestito".