Tre squadre in corsa per Gianluca Lapadula.



Il futuro del 28enne attaccante piemontese è sempre più lontano dal Genoa, soprattutto ora che in rossoblù arriverà anche l'ex juventino Andrea Favilli a restringere ulteriormente gli spazi in un reparto avanzato sempre più affollato.



Come ha spiegato due giorni fa Giorgio Perinetti a Radio Sportiva, oltre a un paio di sondaggi dall'estero Lapadula sta ricevendo le attenzioni italiane di Bologna, Udinese e Parma. Soprattutto i ducali appaio i più intenzionati ad accaparrarsi le prestazioni dell'italoperuviano e secondo Sportitalia sarebbero in questo momento in vantaggio rispetto alle concorrenti.