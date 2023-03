In un'intervista al Secolo XIX, Mimmo Criscito ha chiarito quello che potrà essere il suo futuro: "La fascia è in buone mani, mi sono messo a disposizione per aiutare il Grifone a tornare dove merita di stare. Poi potrò pure cominciare una nuova fase della mia vita. L'allenatore? A giugno inizierò a pensarci. Per ora sono un giocatore e la testa è concentrata solo su queste ultime undici partite".