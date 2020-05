Potrebbe durare sette giorni più di quanto inizialmente previsto la lontananza dal campo del Genoa.



Se, come sembra, dovesse passare la linea di far giocare nel primo week-end utile, quello del 14 giugno, le quattro partite di Serie A non disputate tra la 25^ e 26^ giornata il Grifone vedrebbe slittare di un'ulteriore settimana il suo ritorno in campo.



La gara interna con il Parma, valida per il 27° turno del massimo campionato, verrebbe quindi disputata nel fine settimana successivo, in data e orario ancora da stabilire. Non è da escludere tuttavia che la sfida con i ducali possa essere giocata anche nel mezzo della settimana, a ridosso di mercoledì 17.