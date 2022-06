Un arrivederci e non un addio: è ciò che si scambieranno il Genoa e Johan Vasquez nelle prossime ore.



Il difensore messicano è infatti ormai pronto per chiudere le proprie valige, salutare Pegli dopo un solo anno di permanenza e accasarsi alla neo-promossa Cremonese. Ma il suo commiato dalla Liguria, come detto, sarà soltanto temporaneo.



Genoa e Cremonese hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento del 24enne ex Pumas sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto.

La formula, svelata da Sky Sport, prevede che i lombardi versino subito nelle casse rossoblù 600 mila euro per poi eventualmente aggiungere altri 10 milioni a fine stagione nel caso in cui dovessero decidere di acquistarne interamente il cartellino.



Una cifra decisamente importante che permette al Grifone di mantenere il controllo sul ragazzo, con la non troppo celata speranza di poterlo riavere con sé già la prossima estate.