Torna d'attualità un vecchio pallino di mercato in casa Sassuolo. Si tratta di Christian Kouamè, attaccante 22enne del Genoa.



Con la partenza di Kevin Prince Boateng, approdato nei giorni scorsi alla Fiorentina, l'allenatore neroverde Roberto De Zerbi avrebbe chiesto alla propria dirigenza di sostituire l'esperto ghanese con il giovane ivoriano. Operazione tutt'altro che semplice dal momento che il Genoa non pare disposto a liberarsi dell'ex attaccante del Cittadella.



Dopo aver respinto nelle scorse settimane gli assalti di Bologna e Lille, ora il Grifone vorrebbe fare altrettanto anche con il Sassuolo. A meno che sulla scrivania di Enrico Preziosi non arrivi un'offerta irrinunciabile che superi di gran lunga i 15 milioni ritenuti dal Joker la valutazione minima per privarsi di Kouamè.