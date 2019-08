Neppure il tempo di ambientarsi nella Genova rossoblù che per Pawel Jaroszynski potrebbe essere già giunto il momento di preparare i bagagli verso un'altra destinazione.



L'esterno polacco, che il Genoa ha prelevato un mese fa dal Chievo, è infatti in procinto di trasferirsi in prestito alla Salernitana. Assieme a lui alla corte di Giampiero Ventura potrebbe trasferirsi inoltre un'altra vecchia conoscenza del grifone: Gianluca Cerci.



Il Chievo sta per definire uno scambio col Genoa: il centrocampista Schafer a Verona e il portiere Caprile da Preziosi. Ufficiale il prestito di Candela dal Genoa al Trapani.