La passione di Stefanos Tsitsipas, uno dei migliori tennisti di questa generazione e attuale numero 3 al mondo, per il Genoa è nota ormai da tempo e lui stesso ne ha spiegato l'origine ai microfoni di Sky Sport: "Sceglievo il Genoa da bambino nei videogiochi e ho deciso che sarebbe stata la squadra italiana da tifare".



Ma quella dell'atleta greco per il club più antico d'Italia sembra essere qualcosa di più di una semplice infatuazione, tanto che lo stesso Tsitsipas a margine della conferenza stampa di presentazione all'Atp di Montecarlo che prenderà il via oggi, ha svelato di avere un sogno: “Mi piacerebbe molto, un giorno, poter andare a vedere una partita al Ferraris e tifare per loro di persona”.