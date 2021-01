Lukas Lerager si allontana dal Torino.

Seppur ancora non del tutto sfumata l'ipotesi di vedere il centrocampista danese del Genoa raggiungere il suo ex tecnico Davide Nicola all'ombra della Mole sembra raffreddarsi ora dopo ora.



L'irremovibilità mostrata da parte del Grifone nel privarsi del giocatore a titolo temporaneo, a meno di ottenere opportune garanzie sul riscatto obbligato del giocatore a fine stagione, sta spingendo Urbano Cairo a virare verso altri obiettivi.



In particolare il Torino starebbe pensando a Jasmin Kurtic del Parma. Trattativa che qualora dovesse definirsi chiuderebbe di fatto le porte ad uno sbarco in granata di Lerager.