Dopo aver convinto Lorenzo Insigne a trasferirsi in Canada a partire dalla prossima estate, il Toronto FC ora prova a fare lo stesso con altri due calciatori italiani, entrambi attualmente domiciliati al Genoa.



Andata a vuoto nell'ultima finestra di mercato, la corte della franchigia più settentrionale della MLS nei confronti di Mimmo Criscito non pare essere per nulla svanita. Anzi, nelle prossime settimane una delegazione canadese è attesa in Italia proprio allo scopo di convincere il capitano del Grifone, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2023, ad attraversare l'Atlantico per chiudere la propria carriera oltreoceano. Un viaggio che il 35enne difensore partenopeo potrebbe affrontare assieme al compagno di squadra Mattia Destro. Anche il centravanti marchigiano, infatti, è un obiettivo del Toronto. L'ex Bologna, oltretutto, potrebbe addirittura liberarsi a costo zero nel caso in cui il suo legame con il Genoa non dovesse essere rinnovato entro il prossimo giugno.