Un miniciclo di due partite decisive si affaccia all'orizzonte del Genoa.



Le gare ravvicinate contro Salernitana, in casa, e Venezia, in trasferta, hanno il sapore della sfida senza appello per un Grifone che nutre ancora timide speranze di salvezza.



Due gare fondamentali che con ogni probabilità Alexander Blessin potrebbe dover affrontare senza quello che in appena 180 minuti sembrava essere diventato il pilastro della sua difesa: Mattia Bani.



Uscito a metà gara durante la sfida di sabato scorso contro la Roma a causa di un problema muscolare, il difensore toscano teme una ricaduta dopo i due infortuni simili accusati ad inizio stagione.



Nelle prossime ore gli esami clinici stabiliranno l'entità del guaio fisico. Ma le possibilità di vederlo in campo già contro la Salernitana domenica prossima appaiono minime. Un problema non da poco per Blessin che contro i campani dovrà rinunciare anche allo squalificato Ostigard.