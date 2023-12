continua a stupire e questa sarà la stagione della definitiva consacrazione a livello mondiale. Di conseguenza, il suo nome continuerà ad essere al centro di differenti trattative di calciomercato, con ilche prova a fare muro, ma conper lui e nelle prossime ore, secondo quanto appreso daci saranno i primi contatti per l'affondo a suon di milioni. Il Genoa chiede non meno di 30 milioni di euro per liberare l'ex-Juve già a gennaio e gli Spurs sono pronti a investire una cifra non così alta, ma comunque importante, per portarlo alla corte di Postecoglu.Una proposta concreta a certe cifre metterebbe in difficoltà gli altri club, soprattutto di Serie A che da tempo si sono interessate al centrale rumeno classe 2000. Fra queste la più attiva era, che però non ha alcuna intenzione di arrivare ai 30 milioni richiesti dal Genoa. Oltre ai bergamaschi l'altro club che stava lavorando con intermediari per capire la fattibilità era la, il cui budget però è per gennaio nullo e, di conseguenza, si ragionava su un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della Champions. Ilè interessato (lo aveva confermato anche il suo agente), ma solo per giugno dat il budget ampiamente risicato e allora l'insidia più grande potrebbe essere rappresentata dal, che ha perso per infortunio ancheper un mese e mezzo e che in difesa sta da tempo cercando un rinforzo. I rapporti coi rossoblù sono ottimi e c'è già in ballo l'operazionein direzione Genova. De Laurentiis ha budget e margine operativa, basterà volerlo, altrimenti il Tottenham avrà la meglio.