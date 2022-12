A quasi una settimana dall'avvicendamento sulla panchina del Genoa tra Alexander Blessin e Alberto Gilardino, il centrocampista rossoblù Stefan Ilsanker è tornato sull'argomento.



Lo ha fatto al termine della gara pareggiata ieri dal Grifone in casa dell'Ascoli: “Penso che Blessin avesse una buona idea di calcio - ha raccontato l'austriaco al Secolo XIX - ma ultimamente non siamo stati in grado di metterla in pratica. Ora è arrivato un nuovo allenatore e nella squadra c’è un fuoco nuovo“.