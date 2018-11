I cinque gol incassati sabato pomeriggio dall'Inter non sono l'unica notizia negativa che il Genoa ha ricevuto nella San Siro nerazzurra.



A preoccupare l'ambiente rossoblu sono le condizioni di Sandro. Il centrocampista brasiliano è infatti uscito anzitempo dalla sfida a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Un guaio che verrà valutato già oggi dai medici genoani e che in caso di responso negativo potrebbe costare all'ex Tottenham la sfida di sabato sera contro il Napoli.



Pur apparendo a prima vista un infortunio di lieve entità lo staff sanitario del grifone potrebbe decidere per lui uno stop precauzionale , approfittando anche della successiva pausa del campionato per fargli recuperare la miglior condizione fisica in vista del derby con la Sampdoria del prossimo 24 novembre.