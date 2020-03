Verranno versati quanto prima gli stipendi relativi al mese di febbraio che il Genoa non ha ancora corrisposti ai propri calciatori dal club rossoblú.



La notizia del ritardo nei pagamenti era emersa qualche giorno fa grazie ad un articolo di Repubblica. Oggi però, dalle colonne del Secolo XIX, la società ligure fa sapere che la questione è in via di risoluzione e che a breve la posizione economica di ogni calciatore verrà regolarizzata.