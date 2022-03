Sparito dai radar calcistici per qualche mese, il nome di Andrea Masiello è tornato da qualche ora al centro dell'attualità pallonara.



A riaccendere i riflettori sull'esperto difensore del Genoa sono state soprattutto le voci di mercato che lo vorrebbero prossimo obiettivo di mercato del Toronto. Proprio lo stesso club arrivato ad un passo dall'aggiudicarsi le prestazioni di capitan Criscito.



Ma in attesa di capire se davvero il futuro dell'ex di Bari e Atalanta sia oltreoceano, Masiello è nel frattempo tornato a disposizione di mister Blessin dopo il guaio muscolare che lo ha costretto a saltare gli impegni interni con Inter ed Empoli.



L'ultima apparizione in campo del 36enne viareggino risale allo scorso 10 dicembre, sera del derby perso contro la Sampdoria. Il suo obiettivo è quello di prendere parte alla trasferta di domenica in casa della sua vecchia Atalanta.