In mezzo a tante tribolazioni ed incertezze per il Genoa arriva finalmente anche una notizia positiva.



Nell'allenamento odierno, il primo della settimana per i rossoblù, è tornato a lavorare con il pallone anche Antonio Barreca, reduce da un problema muscolare al polpaccio che l'aveva costretto a saltare la gara di sabato scorso con il Milan. Su di lui, come fa sapere il club rossoblù, hanno vigilato attentamente l'assistente tecnico Aliboni e i medici Gatto e Stellatelli.



L'obiettivo di Andreazzoli è quello di recuperare pienamente l'esterno in vista della sfida con il Parma di domenica 20 ottobre. Le contemporanee indisposizioni di Criscito, Romero e Biraschi condannano del resto il tecnico genoano a scelte obbligate nel reparto arretrato e poter contare sul rientro di Barreca potrebbe rivelarsi un aspetto fondamentale anche in vista dell'eventuale impiego della difesa a quattro.