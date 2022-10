Sarà un Genoa con molte seconde linee quello che questa sera scenderà in campo in Coppa Italia contro la Spal.



Alexander Blessin pare infatti intenzionato a dare spazio a molti di quei giocatori che fin qui ne hanno trovato meno in questo avvio di stagione. In porta, ad esempio, Semper dovrebbe rilevare Martinez mentre in difesa Vogliacco è pronto a prendere il posto di Dragusin. Chi non verrà sostituito rispetto alla formazione abituale è invece Mattia Bani che non sarà a disposizione contro la Ternana sabato prossimo a causa della squalifica rimediata dopo l'espulsione di Cosenza.



A centrocampo ritroverà spazio Badelj, al rientro dopo l'infortunio muscolare di qualche settimana fa. Rivoluzione o quasi infine in attacco, dove scapitano per una maglia da titolare sia Puscas che Yeboah.