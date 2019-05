La classifica è e resta difficile, soprattutto alla luce di un ruolino di marcia assolutamente insoddisfacente negli ultimi due mesi e mezzo e di un calendario tutt'altro che abbordabile da qui a fine campionato. Eppure, se tutto dovesse andare per il meglio, il Genoa domenica sera potrebbe trovarsi matematicamente salvo, con tre giornate d'anticipo rispetto alla conclusione della Serie A.



Per far sì che ciò accada il Grifone dovrà battere la Roma in casa e sperare che nel frattempo, nell'incontro delle 12:30, l'Empoli abbia perso il derby toscano con la Fiorentina. In questo caso i punti di vantaggio dei rossoblù sugli azzurri di Aurelio Andreazzoli salirebbero a 9. Un divario che l'Empoli potrebbe soltanto pareggiare ma che lo vedrebbe comunque soccombere in virtù della peggior situazione negli scontri diretti.