Come previsto Romulo e Daniel Bessa salteranno per squalifica la gara di domenica sera contro la Spal.



I due italo-brasiliani del Genoa sono stati infatti fermati per un turno dal giudice sportivo, che ha sanzionato il primo per il doppio cartellino giallo rimediato domenica scorsa contro il Torino mentre il secondo è stato punito per somma di ammonizioni stagionali.



Anche la squadra ferrarese dovrà comunque fare i conti con una defezione disciplinare. A Marassi non sarà infatti della partita neppure lo squalificato Cionek.