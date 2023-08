Genoa e Juve sono pronte a fare ancora affari insieme. Questa volta il mirino è fissato sul difensore Koni De Winter richiesto anche dal Sassuolo e l'anno scorso in prestito all'Empoli. La società bianconera è disposta a cederlo anche a titolo definitivo per monetizzare dal suo addio e il club rossoblù sta spingendo per il prestito ma con la possibilità di inserire l'obbligo di riscatto che potrebbe essere condizionato alla permanenza in Serie A. Oggi ci sarà un incontro fra le parti e con il classe 2002 che non ha fretta perché potrebbe anche aprirsi una possibilità in Premier nelle prossime giornate.