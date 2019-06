Sarà un Signorini Center tutto nuovo quello che ad agosto accoglierà il Genoa in vista della stagione 2019-2020.



Come riporta il sito ufficiale della società rossoblù, hanno infatti preso il questa mattina i lavori di ammodernamento del centro di allenamento del Grifone a Pegli. Si tratta di una serie di interventi da tempo calendarizzati che permetteranno al club più antico d'Italia di avere tra qualche settimana una casa molto più grande e funzionale.



In particolare verranno aggiunti alle strutture esistenti due ulteriori campi, una palestra riammodernata e una serie di spazi multifunzionali.