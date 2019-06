Quella Serie A recentemente persa con l'Empoli Aurelio Andreazzoli potrebbe presto ritrovarla grazie al Genoa, proprio la squadra che ha condannato alla retrocessione il club toscano.



Il tecnico romano sarebbe infatti in cima alla lista delle preferenze di Enrico Preziosi nel caso Cesare Prandelli non venisse confermato alla guida del Grifone. Lo riferisce Sky Sport.



Lo sbarco a Genova di Andreazzoli dipenderà ovviamente dall'esito dell'incontro previsto per i prossimi giorni tra l'ex commissario tecnico e il presidente rossoblù. Recentemente Prandelli ha infatti comunicato alla società di voler restare al suo posto. Le intenzioni del club tuttavia sembrano orientate verso un cambio di gestione tecnica.